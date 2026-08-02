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L'Italia chiude col botto gli Europei di canottaggio: bronzo per gli equipaggi maschile e femminile

Doppio oro per la Romania: gli azzurri si arrendono anche alla Germania, le azzurre alla Gran Bretagna
1 min
L'Italia chiude col botto gli Europei di canottaggio: bronzo per gli equipaggi maschile e femminile© APS

Doppietta di bronzo per l'Italia con le barche ammiraglie agli Europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile (Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, al timone Alessandra Faella) ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. 

Le gare femminili

Anche l'equipaggio femminile (Clara Guerra, Sophie Souwer, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato, timonate da Emanuele Capponi) è salito sul podio, superato solo dalla Romania, ancora oro, e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para rowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale e paralimpico Benjamin Pritchard.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Canottaggio

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