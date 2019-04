Ciclismo, Tour of the Alps: ci sarà anche Chris Froome

TORINO - Il prossimo 22 aprile prenderà il via la 43ª edizione del Tour of the Alps. Cinque tappe tra le montagne del Trentino-Alto Adige e del Tirolo, alle quali parteciperà anche Chris Froome. Il campione in carica del Giro d'Italia sarà protagonista tra le Alpi per il secondo anno consecutivo e darà del filo da torcere a uno dei favoriti per la vittoria finale, l'azzurro Vincenzo Nibali.

CINQUE TAPPE - Venti formazioni prenderanno alla corsa composta da cinque tappe. Fra queste squadre cinque sono di categoria World Tour: oltre a Team Sky e Bahrain-Merida, rispettivamente le squadre di Froome e Nibali, saranno protagoniste la francese Ag2R-La Mondiale, la tedesca Bora-hansgrohe, capitanata dal polacco Rafal Majka, e la formazione kazaka Astana, vincitrice di tre tappe nella scorsa edizione.

LA SFIDA - Il fuoriclasse britannico, quattro volte vincitore del Tour de France, ha confermato la propria presenza alla corsa a tappe euroregionale. Il campione in carica è il francese Thibaut Pinot, ma ovviamente i pronostici adesso sono tutti a favore del campione del Team Sky. A dare la caccia al ciclista nativo di Nairobi, ci sarà Vincenzo Nibali, uno dei favoriti per la vittoria finale sia del Tour of the Alps che del Giro d'Italia.