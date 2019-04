Ciclismo, Giro di Turchia: Jakobsen nega il tris a Bennett

TORINO - Vittoria per Fabio Jakobsen nella terza tappa del Giro di Turchia, la Canakkale-Edremit di 122,6 chilometri. Il ciclista della Deceuninck Quickstep ha battuto in volata l’attuale leader della corsa e vincitore delle prime due frazioni Sam Bennett e l’ex campione del mondo Mark Cavendish. Per il 22enne olandese si tratta della terza vittoria stagionale che si aggiunge a una tappa della Volta o Algarve di febbraio e al successo nella Scheldeprijs dello scorso 10 aprile. Due gli italiani che figurano nella top ten di giornata, si tratta di Matteo Malucelli (Caja Rural-Seguros RGA) giunto al sesto posto e di Luca Pacioni (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) che ha chiuso ottavo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO DI TURCHIA - Il leader della corsa dopo le prime tre frazioni è l’irlandese Sam Bennett che guida la classifica con 20” di vantaggio su Felix Grossschartner e 22” su Jhonatan Restrepo Valencia. Domani, venerdì 19 aprile, si corre la quarta frazione, la Balikesir-Bursa di 194,3 chilometri, la più lunga di questa edizione del Giro di Turchia.