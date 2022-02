ROMA - Vincenzo Nibali è risultato positivo al Covid-19. Il ciclista messinese, quindi, salterà la 68esima edizione della "Vuelta a Andalucia". Lo "Squalo" è asintomatico, come ha precisato il suo team, la Astana, ma ha dato forfait per questa Ruta Ciclista Del Sol, al via domani. Questa, quindi, la formazione dell'Astana per la corsa a tappe andalusa: Gleb Brussenskiy, Yevgeniy Fedorov, Alexey Lutsenko, Miguel Angel Lopez, Nurbergen Nurlykhassym, Simone Velasco e Harold Tejada.