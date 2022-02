Ciclismo, Uae Tour: Team Emirates ha scelto i corridori. C'è Pogacar

La corsa è in programma dal 20 al 26 febbraio

La corsa è in calendario dal 20 al 26 febbraio e proporrà sette tappe, suddivise in quattro frazioni dal profilo altimetrico piatto, due arrivi in salita e una cronometro individuale. La selezione dell'UAE Team Emirates sarà contraddistinta dalla dinamicità, con Tadej Pogacar nel ruolo di leader per la classifica generale e con Fernando Gaviria a caccia di gloria nelle volate, sulla spinta della forma che gli ha consentito di vincere al Tour dell'Oman.