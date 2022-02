Addio alla Leggendaria Charly Gaul: è ufficiale

TRENTO - Cancellata la 'Leggendaria Charly Gaul' di ciclismo che avrebbe dovuto disputarsi a Trento dal 9 all'11 luglio. Lo rende noto il Comitato organizzatore che ha deciso "di non riproporre per il 2022 e per gli anni a seguire l'evento, che a causa della pandemia ha visto la cancellazione delle ultime due edizioni alla pari degli eventi collaterali legati alla manifestazione. Pur nel pieno rispetto di un evento che nel corso degli anni ha saputo guadagnarsi consensi e attenzione si è ritenuto che la manifestazione non sia più in linea con gli obiettivi strategici e con le dinamiche degli eventi ciclistici".