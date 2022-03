Tirreno-Adriatico, successo di Ganna nella cronometro inaugurale

LUCCA - Filippo Ganna inaugura la 75esima edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo vincendo la prima tappa con il tempo di 15'17" disputata per le strade del Lido di Camaiore di Lucca, su un percorso lungo 13,9 chilometri. Il campione del mondo della specialità è ora anche il primo leader della classifica generale della corsa, che si concluderà il 13 marzo a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Filippo Ganna ha preceduto al targuardo il belga Remco Evenepoel, secondo a 11", e lo sloveno Tadej Pogacar, terzo a 18". Solo decimo posto invece per Matteo Sobrero, a 39". Per domani è già in programma la seconda tappa, la prima in linea, con partenza proprio da Camaiore, Lucca, e arrivo a Sovicille, Siena. "Oggi sono stato io il più forte - ha detto Ganna, che nella cronometro dell'Uae Tour aveva concluso alle spalle di Bissegger - Ho sofferto ma è arrivato questo splendido risultato che da molto morale anche ai miei compagni, speriamo di continuare così. Siamo qua a supporto dei nostri capitani - aggiunge il corridore del team Ineos Grenadiers - Già domani ci sarà un arrivo in volata e proveremo a dare una mano a Elia", ha infine concluso riferendosi a Viviani.