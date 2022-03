Tirreno-Adriatico, Pogacar show: vittoria e primato in classifica

BELLANTE - Tadej Pogacar mette la firma sulla 4 tappa della Tirreno-Adriatico 2022 raggiungendo anche la vetta della classifica generale. Il fenomeno sloveno ha trionfato la Cascata delle Marmore-Bellante (202 chilometri) in 4 ore e 48 minuti battendo di 2" Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Victor Lafay (Cofidis). Lo sloveno, dopo aver risposto ai vari attacchi degli avversari, ha rotto gli indugi a 600 metri dal traguardo sbaragliando la concorrenza. Per i colori azzurri ottimo 5° posto (a 5" da Pogacar) per Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). In classifica Pogacar ha preso il comando (14:36:47) con 9" di vantaggio su Remco Evenepoel, 3° Filippo Ganna a 21" crollato oggi a 1,5 km al traguardo.