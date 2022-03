Ciclismo, Pogacar sulla Milano-Sanremo: "Pronti per una grande corsa"

MILANO - Dopo un inizio di stagione a dir poco brillante, con le vittorie - tre le altre - della Tirreno-Adriatico e dell' Uae Tour , il capitano dell' Uae Team Emirates Tadej Pogacar è pronto anche per la Milano-Sanremo , che inizia sabato. La corsa sarà lunga in totale 293 km , e lo sloveno potrà contare sul supporto di Alessandro Covi , Davide Formolo , Ryan Gibbons , Jan Polanc, Oliviero Troia e Diego Ulissi . Così Pogacar : "Non avrei potuto chiedere di meglio per questo inizio di stagione . Tutta la squadra ha lavorato e tirato nella stessa direzione , i risultati ottenuti sono quindi frutto di un gran lavoro di gruppo ".

"Essere qui mi entusiasma"

Continua così il 23enne: "L'idea di essere in gara alla Milano-Sanremo mi entusiasma: il traguardo non è lontano da dove vivo a Montecarlo, quindi conosco abbastanza bene il finale di gara e le ultime discese. Come sempre, questa corsa è una delle più difficili da vincere e il finale può evolversi in molti modi. Abbiamo un squadra adatta ad affrontare ogni tipo di soluzione, siamo pronti per una grande corsa".