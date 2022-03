Paura Colbrelli: malore e massaggio cardiaco al Giro di Catalogna!

La fine della prima tappa del Giro di Catalogna in Spagna è stato caratterizzato da momenti di grande paura. Il ciclista italiano Sonny Colbrelli, atleta del team Bahrain Victorious e vincitore lo scorso ottobre della Parigi-Roubaix, si è accasciato a terra alla fine della volata di Sant Feliu de Guixols, sprint che gli è valso il secondo posto dietro Michael Matthews. L'azzurro ha accusato un malore dopo lo sforzo ed è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza che gli ha praticato il massaggio cardiaco. Stando alle informazioni che arrivano, Colbrelli sarebbe cosciente e non più in pericolo di vita.