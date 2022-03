Colbrelli, dopo la paura torna il sereno: test cardiaci ok

GIRONA (SPAGNA) - Sonny Colbrelli è cosciente e sta bene. Queste le parole attraverso le quali il Team Bahrain Victorius ha voluto rassicurare tutti circa le condizioni del ciclista di Desenzano del Garda colpito da un malore durante il Giro di Catalogna. Il corridore classe '90 è stato subito trasportato all'Ospedale Universitario di Girona, Spagna, e qui nella serata di ieri ha effettuati i primi controlli cardiaci che, per fortuna, non hanno evidenziato segni di preoccupazione o funzionalità compromesse. Nelle prossime ora l'atleta azzurro si sottoporrà a nuovi test per capori le cause che hanno portato al malore. Colbrelli, intanto, è in continuo contatto con familiari e amici.