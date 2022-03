Ciclismo, Sonny Colbrelli è rientrato in Italia: altri esami a giorni

ROMA - Sonny Colbrelli è rientrato in Italia dopo essere stato trasferito ieri dall'Ospedale Universitario di Girona. Date le condizioni cliniche stabili, Sonny Colbrelli è stato autorizzato a recarsi in Italia. Il corridore della Bahrain Victorious, collassato all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna, è stato portato all'Hospital Universitari de Girona per sottoporsi ad esami e indagare sulla causa dell'aritmia cardiaca instabile che ha richiesto la defibrillazione. Ulteriori esami saranno effettuati nei prossimi giorni in un centro di eccellenza italiano per la diagnosi e la terapia delle malattie cardiovascolari.