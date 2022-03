Julian Alaphilippe non disputerà domenica 3 aprile il Giro delle Fiandre. Il campione del mondo della Quick-Step non sarà al via da Anversa per proseguire la preparazione in vista della classica delle Andenne e del suo obiettivo principale della primavera, l'altra classica Monumento belga, la Liegi-Bastogne-Liegi, del 24 aprile.