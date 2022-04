Giro delle Fiandre, Van der Poel fa il bis: beffato Pogacar

OUDENAARDE (Belgio) - L'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) si è aggiudicato in volata per la seconda volta in carriera il Giro delle Fiandre (273 chilometri tra Anversa e Oudenaarde) nella prima delle grandi classiche della "campagna del Nord". Il fuoriclasse della Aklpecin-Fenix ha preceduto il connazionale Van Baarle, Madouas e Tadej Pogacar, al debutto nel Fiandre con un deludente 4° posto. Lo sloveno ha battaglia con Van der Poel nei tratti più complessi della tappa ma è sparito sul più bello dove l'olandese ne ha avuto di più. Van der Poel si porta ad una sola vittoria dal record di Magni, Buysse, Leman, Museeuw, Boonen e Cancellara, gli unici a trionfare per 3 volte sulle strade del Belgio. Per l'Italia Luca Mozzato è il migliore italiano al traguardo: l’alfiere della B& Hotels-KTM ha concluso al 25° posto con un ritardo di 1’07”