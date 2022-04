Parigi-Roubaix femminile, Vos assente: è positiva al Covid

TORINO - Niente Parigi-Roubaix per Marianne Vos . La ciclista olandese, pluricampionessa del mondo su strada, nel ciclocross e grande favorita della competizione, è risultata positiva al Covid . L'annuncio è stato dato dal suo team, la Jumbo-Visma, a una manciata di ore dal via.

Marianne Vos, delusione cocente

Piazzatasi seconda nell'ultima edizione della Parigi-Roubaix - alle spalle della britannica Elizabeth Deignan - la ciclista di Den Bosch non nasconde la rabbia per il forfait: "La delusione è enorme. Non vedevo l'ora di partecipare", commenta la Vos. "Quando sono risultata positiva, il mondo è andato in pezzi per un momento".