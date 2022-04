Trionfa Elisa Longo Borghini: la Parigi-Roubaix si tinge d'azzurro

ROUBAIX (Francia) - L'Inferno del Nord si tinge di azzurro. Elisa Longo Borghini si è aggiudicata la seconda edizione della Parigi-Roubaix. L'azzurra della Trek-Segafredo, campionessa nazionale, chiudendo in solitaria in 3h10'55 ha preceduto - sul traguardo della storica corsa ciclistica di 124 chilometri - la belga Lotte Kopecky (SD Worx) di 23" e l'olandese Lucinda Brand (Trek-Segafredo). Quinto posto per Marta Cavalli (FDJ Nouvelle -Futuroscopio Aquitania), reduce dal successo nell'Amstel Gold Race.