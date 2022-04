Tour of the Alps, Pello Bilbao vince la seconda tappa e diventa leader

È il basco Pello Bilbao della Bahrain il vincitore della seconda tappa del Tour of the Alps 2022. Sul pavè di Lana ha battuto tutti con una volata di forza. Per Bilbao, dunque, vittoria e maglia verde di leader della classifica provvisoria. La gara si è decisa negli ultimi 10 chilometri dopo una lunghissima fuga messa a segno sulla salita di Passo Rolle dal francese Pavel Sivakov. Il transalpino è stato in testa fino al termine della discesa di Passo Palade dove è stato ripreso da Bilbao con un gran lavoro di squadra. Mercoledì 20 aprile la terza tappa: partenza da Lana e arrivo a Villabassa, 155 chilometri con scalata del passo Furcia.