Bardiani, sei atleti al via del GP Industrie del Marmo

Mentre parte della squadra sarà impegnata in Ungheria nella partenza del Giro d'Italia, domenica 8 maggio 6 atleti del team Bardiani Csf Faizanè saranno al via del GP Industrie del Marmo, riservato agli atleti Under23. Il progetto giovani continua a raccogliere importanti successi e piazzamenti. Già due successi per Alessio Martinelli. Una vittoria per Martin Marcellusi, ma anche importanti podi tra GP Liberazione e Carpathian Race. Eccellenti piazzamenti in top10 anche per i due classe 2003 Alessandro Pinarello e Giulio Pellizzari, oltre che per Alessio Nieri in top10 nella crono-scalata del Carpathian Race. Domenica toccherà proprio a loro, insieme ad Alex Tolio. A guidare la formazione in ammiraglia ci sarà il DS Mirko Rossato.