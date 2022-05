Ciclismo, Malagò: "Per Nibali chapeaux e gratitudine infinita"

ROMA - A margine della conferenza stampa a Roma per la presentazione del libro 'Entra in gioco con la testa' di Nicoletta Romanazzi, il presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare di Vincenzo Nibali, che ieri ha annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione: "Nibali è uno di quegli atleti a cui si deve dire grazie per tutta la vita, speriamo che non ne nasca uno ogni troppo tempo perché l'Italia ne ha un gran bisogno. Chapeaux e gratitudine infinita. Bello anche come ha voluto annunciare il suo ritiro sotto ogni punto di vista straordinario" ha detto il numero uno dello sport italiano.