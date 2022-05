Cycling Stars Criterium: presenti Ciccone, Oldani e Girmay

Il parterre del Cycling Stars Criterium del 30 maggio a Valdobbiadene (Tv) continua a popolarsi di stelle. L'organizzazione ha annunciato la partecipazione di ben tre vincitori di tappa a questo Giro d'Italia: Giulio Ciccone, Stefano Oldani e Biniam Girmay. Giulio Ciccone ha dato spettacolo nella quindicesima tappa del Giro dove, dopo aver animato la fuga fin dalle prime battute, ha staccato tutti i rivali nell'ultima salita conquistandosi una vittoria in solitaria sul traguardo di Cogne che ha il sapore di una rinascita. Oldani, in forza alla Alpecin-Fenix, ha conquistato la 12ª tappa battendo in volata sul traguardo di Genova il connazionale Lorenzo Rota dopo una lunghissima fuga. Per il 24enne milanese si è trattato della prima vittoria da professionista. Girmay è stato protagonista della decima frazione della Corsa Rosa, battendo in una volata durissima e spettacolare Mathieu van der Poel. Il giovane talento della Intermarché Wanty Gobert si consacra definitivamente tra i più forti e promettenti velocisti al mondo, dopo che era già salito agli onori della cronaca questa primavera avendo conquistato la Gand-Wevelgem.