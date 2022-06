Ciclismo, Dumoulin annuncia il ritiro: "Ultimo anno da professionista"

Tom Dumoulin ha annunciato la fine della sua carriera agonistica nel 2022. Il corridore olandese, vincitore del Giro d'Italia nel 2017 ed argento olimpico nel 2016 a Rio e a Tokyo 2020, ha dichiarato con un post su Instagram il ritiro a fine stagione. Le motivazioni di Dumoulin sono la stanchezza fisica e mentale: "Ho deciso che il 2022 sarà il mio ultimo anno da ciclista professionista". L'olandese, che chiude con 22 vittorie all'attivo, ha specificato: "Il team ed io ora faremo un piano per sfruttare al meglio gli ultimi mesi, spero che saranno ancora ricchi di tanta gioia e successo. Non vedo l’ora in particolare di essere ai Campionati del Mondo in Australia, dove desidero dare il meglio di me stesso nella cronometro per un’ultima volta. Non so ancora cosa voglio fare dopo la mia carriera di ciclista e non voglio nemmeno pensarci in questo momento".