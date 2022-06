Ciclismo sotto choc, Lemond: "Ho la leucemia ma non sono in pericolo di vita"

"Mi è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica". Questo l'annuncio choc dell'ex ciclista americano Greg Lemond, vincitore per ben due volte del campionato del mondo (1983 e 1989) e in tre occasioni del Tour de France (nel 1986, 1989, 1990). Attraverso un messaggio sul proprio sito ufficiale Lemond, ora 60enne - ne compirà 61 il 26 giugno -, ha però voluto rassicurare tutti mantenendo anche un certo ottimismo: "Fortunatamente è un tipo di cancro che può essere curato, ed è un tipo di leucemia che non è pericoloso per la vita o invalidante".