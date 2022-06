Tour de France, Carapaz non ci sarà: "Mi preparo per la Vuelta"

QUITO (Ecuador) - "La Vuelta sarà l'obiettivo principale della seconda parte della stagione. Il calendario è comunque ancora da definire: prima potrei correre il Giro di Polonia e poi chiudere con qualche classica". Parla così in conferenza Richard Carapaz che tra i prossimi obiettivi non cita il Tour de France. Questa infatti la decisione dello scalatore ecuadoriano che dopo il secondo posto al Giro d'Italia è tornato nel suo paese per riposare un pò. Nella prossima Grande Boucle, chiusa in seconda posizione nel 2020, il corridore della Ineos Grenadiers, non ci sarà e in conferenza stampa ha annunciato quando tornerà in sella. In Ecuador cercherà di ritorvare la forma migliore: "Resterò qui circa un mese e mi allenerò a casa, nella provincia del Carchi, che è il mio posto preferito. Il Giro? Ho avuto una regolarità discreta e ci sono state giornate più impegnative di altre: ho lottato per vincere sino alla fine".