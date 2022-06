Giro del Delfinato, Froome dà forfait per problemi fisici 

Chris Froome, ciclista britannico, attualmente al 76° posto a più di 10 minuti dalla maglia gialla, indossata dal belga Wout van Aert, a causa di problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni è costretto a fermarsi e saltare le ultime due tappe del giro. "Il team ha deciso che l'opzione migliore per Chris è riposarsi e iniziare la ripresa il prima possibile" ha scritto questa mattina la -Israel-Premier Tech sui social media. Lo stesso Froome non nasconde la delusione: "Non vedevo l'ora di affrontare le ultime due tappe, ma non mi sento al 100 per cento. È una grande delusione per me lasciare questa corsa, ma ho fatto buoni progressi e non voglio compromettere la parte più importante della stagione".