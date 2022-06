Giro del Delfinato: Roglic in trionfo, Caruso ai piedi del podio

PLATEUAU DE SOLAISON (Francia) - Prova di forza per Primoz Roglic che trionfa nel Giro del Delfinato, conclusosi con l'ottava e ultima tappa da Saint-Alban-Leysse a Plateau de Solaison, lunga 137,5. Ieri l'impresa sul Galibier che gli aveva garantito la maglia gialla ai danni di Van Aert, oggi una parata trionfale per l'uomo di punta della Jumbo-Visma che ha lasciato la vittoria di giornata al danese Jonas Vingegaard, suo compagno di squadra. Terzo posto per l'australiano Ben O'Connor. Podio che replica la classifica generale. Sesto al traguardo il siciliano Damiano Caruso, che in classifica generale chiude quarto, migliore degli italiani.