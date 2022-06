Ciclismo, Ganna tricolore pensa al Tour

Torino - Una maglia tricolore con una nota di giallo, almeno nelle speranze. Filippo Ganna si è ripreso il titolo italiano della cronometro. Quello che lo scorso anno gli portò via l'altro piemontese Matteo Sobrero. Una sconfitta che lasciò il segno perché Ganna rimase fuori dal podio a Faenza, lui che puntava al tris dopo i successi del 2019 e del 2020. Successi a cui ha aggiunto le maglie iridate nel 2020 e nel 2021. Il nuovo campione italiano ha una certa familiarità con le vittorie nelle crono. Ed ora la sua mente corre già al prossimo obiettivo: la prima crono del Tour de France. Il 25enne piemontese di Ineos-Grenadiers ha dominato la prova di 35,6 km a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Ha vinto in 40’29”, precedendo Mattia Cattaneo e Edoardo Affini. Un test importante e un messaggio chiaro mandato a tutti i rivali che prenderanno il via nella Grande Boucle. La prima crono sarà una vetrina importante che il piemontese vuole onorare con la maglia gialla il primo luglio. Il percorso di avvicinamento è stato lineare. Prima Ganna ha vinto la quinta tappa, a cronometro, all'Étoile de Bessèges. Poi è stato al via del Tour de Provence, dove ha vinto la prima tappa, sempre a cronometro. Stesso risultato nella prima tappa, a cronometro, della Tirreno-Adriatico, precedendo il belga Evenepoel e lo sloveno Pogacar. Al Delfinato va a segno nella quarta tappa, ancora una volta a cronometro. Insomma Ganna ha tutto per fare centro anche nella corsa francese e guadagnarsi una passerella importante. Poi verrà l'altro grande obiettivo stagionale: il record dell'ora. Ma c'è tempo.