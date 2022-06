Kenya, l'atletica chiama il ciclismo: sarà la nuova frontiera?

TORINO - Dalla corsa il monopolio africano si estenderà anche al ciclismo? Dopo i successi di Biniam Girmay alla Gand-Wevelgem e al Giro d’Italia dall’Eritrea ora l’attenzione si sposta in Kenya, dove Eliud Kipchoge e James Ratcliffe hanno lanciato il nuovo progetto targato Ineos. Kipchoge è l’uomo che ha spostato i limiti della maratona un po’ più in là, dimostrando che un essere umano è in grado di correre 42,195 km in meno di due ore. è in quell’occasione che i suoi passi si sono incrociati con quelli di Sir Ratcliffe, che con Ineos sponsorizzò l’impresa a Vienna. Da allora il maratoneta e il miliardario inglese non si sono mai persi di vista e adesso hanno deciso di rilanciare, mettendo insieme l’altra grande passione del signor Ineos: il ciclismo.