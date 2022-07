Ciclismo, Tour De France: Bennet positivo al Covid

Altro ritiro al Tour de France causa Covid. Il team EAU ha reso noto che anche il neozelandese George Bennett è risultato positivo al coronavirus ed è stato costretto a lasciare la Grande Boucle. "George ha mostrato alcuni sintomi e, secondo il nostro protocollo, è stato testato con risultato positivo. Di conseguenza non prenderà parte alla tappa", ha affermato Adrian Rotunno, direttore medico della squadra. La positività del neozelandese rappresenta anche un duro colpo per lo sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla, che nelle tappe di montagna ha contato in particolare sul neozelandese. All'interno del Team UAE Emirates, c'era già stato il ritiro del norvegese Vegard Stake Laengen, costretto a lasciare l'evento per le stesse ragioni prima dell'inizio dell'ottava tappa.