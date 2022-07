Cipollini, udienza rinviata: l'avvocato presenta certificato di malattia

LUCCA - Rinviata al 17 ottobre l'udienza che vede imputato Mario Cipollini, ex stella del ciclismo accusato di lesioni personali e minacce nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci: la causa è l'impedimento dell'avvocato difensore dell'ex ciclista, che ha inviato un certificato medico annunciando di non poter essere presente in aula a causa di problemi di salute. Nella requisitoria alla precedente udienza il pm Letizia Cai aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di condanna per Cipollini, accusato di lesioni e minacce sia alla ex moglie, sia all'attuale compagno della donna, un ex calciatore. Cipolllini ha sempre negato le accuse, sia quelle di aver usato violenza sia di aver puntato una pistola contro la ex.