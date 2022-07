Classica di San Sebastian, c'è anche Pogacar!

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Dopo l'amarezza del 2° posto all'ultimo Tour de France Tadej Pogacar è pronto a tornare in sella. Lo sloveno infatti guiderà il team UAE Team Emirates che gareggerà alla Classica di San Sebastian, in programma sabato, seguita dal Circuito de Getxo il giorno successivo. Le parole del 2 volte vincitore della Grand Boucle: "Alla fine del Tour sono rimasto in Francia per assistere alle gare della mia fidanzata Urska nel Tour femminile e mi sono preso qualche giorno di riposo. Sono pronto per tornare in azione sabato a San Sebastian e sono molto concentrato. I fan baschi sono davvero appassionati di ciclismo e adoro correre là. Poi mi prenderò una bella pausa, prima di arrivare all'ultima parte della stagione".