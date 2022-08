Ciclismo, ufficiale il rinnovo di Ganna con la Ineos

Filippo Ganna ha firmato un nuovo contratto con la Ineos Grenadiers fino al 2027. L'annuncio è arrivato direttamente dal team con un comunicato ufficiale. L'olimpionico a Tokyo e doppio campione del mondo a cronometro, ha ammesso di essere "emozionato di far parte di questa squadra". Ganna ha dichiarato: "L'avvicinamento agli obiettivi, la quantità d'impegno che viene dedicato allo sviluppo e alle attrezzature sono straordinari.Tutto si basa sull'obiettivo di farci andare più veloci. Che si tratti del performance team, della collaborazione con i nostri partner o dell'apprendimento dall'esperienza più ampia all'interno di Ineos Sport. Quando c'è così tanta dedizione da parte di tutti intorno a te, ti viene solo voglia di andare là fuori e dare il massimo". Infine, conclude: "C'è ancora molto su cui concentrarsi per il resto di questa stagione e per il prossimo anno. Non vedo l'ora di trascorrere la maggior parte della mia carriera con questa squadra".