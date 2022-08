Ciclismo, Ulissi rinnova con la Uae Emirates fino al 2024

La UAE Team Emirates ha annunciato il rinnovo dei contratti Rafal Majka, Diego Ulissi, Brandon McNulty e Mikkel Bjerg. I quattro compagni di squadra di Tadej Pogacar hanno siglato un nuovo accordo valido fino al termine dell'annata 2024. Ulissi è ormai un veterano della squadra, oltre a risultare essere uno dei corridori dalle prestazioni più concrete e di successo, con ben 54 affermazioni personali in carriera. Majka si è unito all'UAE Team Emirates nel 2021, risultando subito decisivo per la conquista di Pogacar del Tour de France di quella stagione, riuscendo inoltre ad assaporare il gusto della vittoria in una tappa della Vuelta a Espana 2021 e in due frazioni del Tour of Slovenia 2022. McNulty e Bjerg sono entrati nel roster della formazione emiratina nel 2020, nell'ambito della strategia della squadra di far crescere termine i migliori giovani talenti con una programmazione a lungo. McNulty ha conquistato nel 2022 tre vittorie, mentre Bjerg ha offerto un valido contributo in termini di supporto ai capitani, oltre a piazzarsi nelle top 10 di svariate prove a cronometro.