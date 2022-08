Joao Almeida leader dell'UAE Team Emirates alla Vuelta 2022

TORINO - Ruolo da leader per il portoghese Joao Almeida , che sarà chiamato a guidare l' UAE Team Emirates alla Vuelta a Espana 2022 , la cui partenza avverrà da Utrecht (nei Paesi Bassi) il 19 agosto prima del trasferimento in Spagna dove la corsa terminerà a Madrid (l'11 settembre) dopo un totale di 3.280 km percorsi.

Scelti 8 ciclisti

La squadra emiratina ha scelto gli 8 ciclisti da schierare sulle strade iberiche: "Una formazione dinamica, con l'ambizione di essere protagonista in ogni tipo di tappa, a partire da Joao Almeida, che punterà ai quartieri alti della classifica generale, e da Pascal Ackermann, che si lancerà nelle volate - ha precisato la UAE -. La corsa vedrà anche il debutto del diciannovenne Juan Ayuso in un Grande Giro: il talentuoso spagnolo sarà il corridore più giovane al via della Vuelta 2022". Il team manager Matxin Fernandez, assieme ai tecnici Andrej Hauptman e Manuele Mori, dirigerà i seguenti 8 ciclisti: Pascal Ackermann (Ger), Joao Almeida (Por), Juan Ayuso (Spa), Brandon McNulty (Usz), Sebastian Molano (Col), Ivo Oliveira (Por), Jan Polanc (Slo) e Marc Soler (Spa).