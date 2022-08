Ciclismo, Viviani è un iron man: prima la gara su strada, poi il trionfo in pista

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Splendido successo per Elia Viviani, che vince la medaglia d'oro nell'Eliminazione su pista agli Europei in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Il campione del mondo in carica della specialità, domina la gara in lungo e in largo dopo aver percorso i 209 km della prova su strada solo poche ore prima.