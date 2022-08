Dumoulin annuncia il ritiro: "Lascio il ciclismo con effetto immediato"

TORINO - Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia nel 2017 e campione del mondo a cronometro nello stesso anno, ha annunciato che si ritira dal ciclismo e che la decisione ha "effetto immediato. "Ho deciso di lasciare il ciclismo con effetto immediato. Circa due mesi fa avevo annunciato che mi sarei ritirato dal professionismo a fine anno. Nel corso dell'ultima primavera, nonostante il mio amore per questo sport, ho notato che le cose non andavano come volevo. Sentivo di essere pronto per una nuova fase della mia vita. Il mio ultimo progetto erano i World Championship in Australia. Ciò mi ha ridato la gioia di pedalare, ma poi ho notato che non ce la facevo più. Il serbatoio è vuoto e le gambe sono pesanti. Anche se il mio addio non è andato come speravo, guardo indietro alla mia carriera con grande orgoglio. Ora è tempo di godersi altre cose ed essere presente per le persone che amo. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto nel corso della mia carriera e un grazie speciale a mia moglie, che mi ha supportato in questi anni" ha scritto Dumoulin sul suo profilo Instagram.