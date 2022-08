Bretagne Classic-Ouest France: torna Pogacar

Vuelta, il passo indietro di Quintana: "Rinuncio e mi difendo dalle accuse di doping"

Il corridore sloveno racconta come ha trascorso il post Tour de France e ammette che la corsa francese lo farà faticare più del previsto: "Dopo le ultime competizioni, mi sono preso del tempo, andando a fare il tifo per la mia fidanzata Urska in occasione del Tour de France femminile e poi trascorrendo un periodo in Slovenia - ha detto Pogacar -. Cosa aspettarsi dalla trasferta a Plouay? Probabilmente di faticare molto. Mi sono allenato bene nelle ultime settimane e mi sono sentito forte, ma di solito ci vuole un po' di tempo per ritrovare in pieno il ritmo gara. Attendo con trepidazione di essere di nuovo in gara e di affrontare l'ultima parte della stagione". La squadra di cui farà parte Pogacar sarà diretta dal tecnico Fabrizio Guidi e completata dal sudafricano Ryan Gibbons, dal norvegese Vegard Stake Laengen, dal portoghese Rui Oliveira e dai corridori italiani Matteo Trentin, Oliviero Troia e Diego Ulissi.