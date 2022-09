Tutto un altro ciclismo: sul Mottarone in Graziella

TORINO - Ci sono quelli che spendono migliaia di euro per alleggerire di qualche grammo le proprie biciclette in carbonio. E poi ci sono quelli che l’importante è pedalare, su qualsiasi mezzo, pur di andare in bici.

A quest’ultima categoria appartengono i partecipanti alla Red Bull Mottarone, l’ultima invenzione partorita dalla mente di Nico Valsesia, la corsa che si disputerà sabato 3 settembre con partenza da Omegna (ore 9.30), sul lago d'Orta.

Titolare di un negozio di biciclette, Valsesia è noto soprattutto per le sue imprese da ciclista-runner: dalle partecipazioni alla Race Across America al progetto FromZeroTo, Nico ha un grande amore per le montagne che in questo caso ha declinato con un pizzico di ironia.

Per salire sul Mottarone infatti i partecipanti all’evento Red Bull non pedaleranno su biciclette da ciclismo ma su comuni bici pieghevoli, meglio se Graziella, la bici pieghevole per antonomasia molto prima che le folding bikes diventassero una moda ricercata.

Non una gara, ma una divertente sfida con se stessi: 22 chilometri di salita con un dislivello positivo di 1.320 metri e una pendenza media del 5,2%.

Una volta giunti in vetta la festa continuerà con una serie di sfide per pedalatori estrosi. Si va dal Dual Slalom, uno slalom parallelo sulle piste da sci del Mottarone, al Wheelie Contest, il premio per chi si esibirà nell’impennata più lunga.

Infine, dopo essere scesi dal Mottarone, chi lo vorrà potrà chiudere in bellezza: sul lungolago di Omegna verrà allestita una rampa per permettere ai partecipanti di tuffarsi nel lago con la bicicletta.

Per rinfrescarsi e salutare l’estate con il sorriso.