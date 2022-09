Bardiani Csf Faizanè, ufficiali i rinnovi di Zanoncello e Tonelli

Enrico Zanoncello e Alessandro Tonelli rinnovano con la Bardiani CSF Faizanè. Per Zanoncello, atleta classe 1997 reduce dalle prime due stagioni da professionista, un nuovo contratto per il 2023: “Son felice e grato per questo rinnovo e speranzoso di ricambiare al più presto la fiducia”. Passato professionista nel 2015, Tonelli ha invece firmato un accordo per le prossime due stagioni e si appresta a diventare una vera e propria bandiera e atleta simbolo del Green Team. Il 30enne di Brescia ha dichiarato: “È stato un rinnovo un pò travagliato, ma in squadra sono sempre stato bene e son felice, sono cresciuto con questa squadra, diventato uomo e atleta, ritagliandomi un mio ruolo ben preciso in corsa”.