Ciclismo, Ganna tenterà il record dell'ora: "Sarà pura sofferenza"

Il due volte campione mondiale a cronometro Filippo Ganna tenterà di battere il record dell'ora Uci al Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera, l'8 ottobre 2022 alle 20.00 cest. Lo rende noto la Ineod Granadiers, il team di Ganna, sul proprio sito. Il 26enne italiano dovrà percorrere più di 55.548 chilometri per battere l'attuale record mondiale, detenuto dal compagno di squadra Ineos Grenadiers Dan Bigham. Ganna, che sfoggia le fasce arcobaleno UCI per il secondo anno consecutivo, si è costantemente dimostrato uno dei ciclisti più veloci del pianeta contro il tempo, quindi era solo questione di tempo prima che scegliesse di conquistare il record dell'ora Uci. "Non vedo l'ora di affrontare la sfida, anche se sarà un'ora di pura sofferenza. Sarà interessante vedere come regge il mio corpo e fino a che punto posso spingermi - ha dichiarato Ganna - è un'opportunità per testare davvero i tuoi limiti fisici e mentali. Intraprendere un evento prestigioso come questo è un passo importante nella mia carriera".