Mondiali di ciclismo, Foss vince la crono: Ganna solo 7°

WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Il norvegese Tobias Foss ha vinto la prova crono maschile ai mondiali di ciclismo su strada in corso a Wollongong, in Australia, con il tempo di 40'02"78. Il 25enne del team Jumbo-Visma si piazza davanti allo svizzero Stefan Kung mentre chiude il podio il belga Remco Evenepoel. Delusione per l'azzurro bicampione uscente Filippo Ganna che chiude solo settimo con un ritardo di 55"32 dal vincitore. "Ho in realtà un sogno - ha commentato Foss -. Le gambe andavano bene. Al via mi sono detto 'questa crono voglio godermela' e al traguardo ero fiducioso, sapevo di aver dato tutto, ma non credevo di poter vincere". Lungo 34,2 chilometri, il percorso australiano, ha concluso Foss, si è dimostrato "molto tecnico, non lascia tempo di respirare". Per quanto riguarda gli altri italiani, 13° Edoardo Affini a 1'28" e 15° Mattia Sobrero a 1'33".