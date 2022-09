Mondiali di ciclismo: Italia d'argento nella staffetta mista

L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta mista ai campionati mondiali di ciclismo su strada di Wollongong 2022. La squadra azzurra formata da Ganna, Affini, Sobrero, Guazzini, Longo Borghini e Cecchini si è piazzata a soli 2"92 dalla Svizzera campione del mondo. Bronzo all'Australia. Grande sconfitta la favoritissima Olanda, che ha pagato caro la rovinosa caduta della superstar Annemiek van Vleuten all'inizio della sua prova. La campionessa olimpica e mondiale, una delle grandi favorite per il mondiale di Wollongong, ha avuto un problema meccanico. Senza van Vleuten, la potente squadra olandese non è andata oltre il quinto posto. Tre donne e tre uomini facevano parte di ogni squadra nella staffetta su un percorso di 28,2 chilometri. Gli svizzeri, tra le ultime squadre a partire, hanno vinto con il tempo totale di 33'47"17 secondi.