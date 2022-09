Mondiali di ciclismo, gli azzurri: ecco Trentin, Bagioli e Bettiol

I ct delle nazionali di ciclismo Paolo Sangalli (per le donne) e Daniele Bennati (per gli uomini) hanno annunciato gli azzurri che correranno le prove in linea Donne Elite (sabato 24) e Elite (domenica 25). Per quanto riguarda la nazionale maschile gli otto ciclisti scelti sono Edoardo Affini, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Samuele Battistella, Alberto Bettiol, Nicola Conci, Lorenzo Rota e Matteo Trentin. Tra di loro presenti quattro esordienti nella prova in linea su strada: sono Affini, Battistella ,Conci e Rota. Quanto alla riserve, ci saranno Matteo Sobrero e Filippo Zana. Bennati ha precisato: "Premesso che entrambi si devono a tutti gli effetti considerare ancora nel Mondiale, visto che mancano due giorni e che tutto può ancora accadere, Matteo ha già corso due gare, mentre Filippo ha le caratteristiche tecniche meno adatte per questo tipo di percorso. Zana è giovane e con grandi qualità: sono certo che in futuro avrà la sua occasione ad un mondiale." Bennati ha poi annunciato quali saranno le punte del suo team: "la squadra lavorerà per mettere nelle migliori condizioni Bettiol, Bagioli e Trentin".