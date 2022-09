Mondiali di ciclismo, Herzog trionfa tra gli juniores

Il tedesco Emil Herzog è il nuovo campione del mondo juniores. Sul circuito di Wollongong il classe 2004, in volata, ha avuto la meglio sul portoghese Antonio Morgado dopo una gara che li ha visti, entrambi, grandi protagonisti. Il belga van Mechelen chiude al terzo posto, a 55". Matteo Scalco è il primo degli azzurri è chiude al 14° posto, a 2'22" dal vincitore. La gara non ha mai avuto un attimo di pausa. Herzog, solo per citare le più importanti, in stagione ha vinto la Corsa della Pace e il GP Ruebliland. Dino Salvoldi ha commentato: "Sapevamo che davanti a noi avevamo almeno una ventina di corridori. Complimenti a Matteo che ha cercato fino alla fine di restare con i primi". Scalco ha dichiarato: "È stata una gara dura. La pioggia ha contribuito a renderla ancora più dura. Percorso tecnico e con una saluta molto impegnativa che costringeva tutti ad affrontarla in testa, perché nella discesa successiva il gruppo si allungava ed era difficile poi risalire le posizioni. Sono riuscito a recuperare fino a due giri dal termine, poi però le gambe non rispondevano più".