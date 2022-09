Super Van Vleuten: oro nella prova in linea. Bronzo per Persico

WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Ennesimo capolavoro di Annemiek Van Vleuten. La vicecampionessa olimpica, in sella nonostante una microfrattura al gomito, trionfa nella prova in linea femminile ai Mondiali di Wollongong e conquista il quarto oro mondiale in carriera, il secondo nella gara in linea dopo quello del 2019. In stagione ha vinto anche Giro d'Italia e Tour de France. Medaglia d'argento per il Belgio con Lotte Kopecky, l'Italia fa festa con Silvia Persico che conquista il bronzo nella volata ristretta per i piazzamenti d'onore. Elisa Longo Borghini ha chiuso al decimo posto.