Van der Poel shock: arrestato e rilasciato, poi il ritiro al Mondiale

Il ciclista olandese Mathieu van der Poel è stato arrestato alla vigilia della corsa su strada d'élite ai Mondiali in Australia, dopo un alterco notturno con vicini rumorosi. Lo ha riferito la polizia. Il 27enne era tra i favoriti per la maglia iridata, ma si è ritirato dopo soli 30 chilometri. "È vero, sì - ha detto van der Poel all'emittente belga Sporza -. C'è stata una piccola controversia con dei vicini rumorosi e qui sono piuttosto severi". Van der Poel è stato rilasciato su cauzione ma dovrà comparire in tribunale martedì prossimo. "Non ho potuto fare ritorno nella mia stanza fino alle quattro del mattino. Non è certo l'ideale. È un disastro, ma non posso farci nulla. Sto cercando di uscirne al meglio". La polizia del New South Wales è stata chiamata dalla direzione dell'hotel e ha "arrestato poco dopo un uomo di 27 anni, accusato di aggressione comune". Van der Poel ha raccontato: "Volevo andare a letto presto la scorsa notte, ma c'erano molti ragazzini nel corridoio dell'hotel che continuavano a bussare alla mia porta. Dopo un po' mi sono stancato e ho detto loro, in modo non molto comprensivo, di smetterla".