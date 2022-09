Ciclismo, Giro d’Italia 2023: Grande Partenza in Abruzzo

Sarà una cronometro di 18,4 sulla Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, la Grande Partenza del Giro d'Italia 2023. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza organizzata da Rcs e dalla Regione Abruzzo presso Auditorium Renzo Piano a l'Aquila. Presenti il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni e il direttore generale di Rcs Sport Paolo Bellino. Sarà la seconda volta nella storia che il Giro prenderà il via in Abruzzo, dopo l'edizione del 2001 scattata da Pescara. La prima tappa è in programma sabato 6 maggio 2023, con partenza da Fossacesia Marina e arrivo ad Ortona. Si proseguirà con la Teramo-San Salvo di 204 chilometri, primo appuntamento per i velocisti. La terza frazione partirà da Vasto e si dirigerà verso sud mentre la settima farà ritorno in Abruzzo con lo spettacolare finale sul Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore).