Ciclismo, Paternoster: “Essere ai Mondiali su pista è la mia vittoria”

Immobile sulla pista di Monaco di Baviera. In quegli attimi tutti coloro che stavano seguendo la gara dell’eliminazione hanno trattenuto il fiato per Letizia Paternoster: un incidente spaventoso, un groviglio di corpi e di telai con l’azzurra che era finita in terra, urtando il parquet in maniera violentissima a oltre 50 chilometri orari.

Ritrovarla sorridente a Torino nel fine settimana, nella sede dell’IRR (Istituto delle Riabilitazioni Riba), poche ore prima della partenza per Parigi è stato incoraggiante per il futuro dell’azzurra. E ulteriori rassicurazioni potrebbero arrivare in questi giorni, oggi infatti nella capitale francese inizieranno i Mondiali dei pistard. " Non mi voglio porre troppe aspettative, ma se penso a come stavo due mesi fa (l’incidente risale al 13 agosto ndr), con un trauma cranico e la clavicola fratturata in quattro punti, mi sembra incredibile di poter disputare ora i Mondiali".

Com’è stato il percorso per tornare in sella?

"Ci ho messa tutta la mia determinazione. Due settimane dopo essere stata operata ho iniziato a pedalare sui rulli, tenendo il manubrio con una mano sola. E appena i medici mi hanno dato l’ok mi sono trasferita a Montichiari, per allenarmi in pista. Praticamente ho vissuto l'ultimo mese dentro il velodromo".

Lì ha incrociato Filippo Ganna che rifiniva la preparazione per il record dell’ora.

"Sì. Vedere Pippo lavorare per un obiettivo così grande mi ha dato ulteriori motivazioni".

Da quest’anno in pista avete lo stesso ct per uomini e donne. Com’è cambiata la preparazione con Marco Villa?

"Marco ci ha accolto sin dall'inizio molto bene. La preparazione? Già soltanto allenarsi assieme ai ragazzi per noi ragazze è un bello stimolo, soprattutto quando ci prepariamo alla madison pedalando a coppie miste. E poi atleti come lo stesso Pippo, Scartezzini, Bertazzo e Lamon hanno tanta esperienza da trasmetterci".