Ganna nella leggenda! Oro e record mondiale nell'inseguimento

PARIGI (Francia) - Filippo Ganna sempre più nella leggenda! Il ciclista piemontese ha vinto l'oro ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi, battendo in finale l'altro azzurro Jonathan Milan nell'inseguimento. Il recordman dell'ora, con il tempo di 3'59"636, ha inoltre stabilito il nuovo primato del mondo della specialità. Una finale tra amici e compagni di Nazionale che non parte bene per Ganna, scivolato nella prima partenza (poi dichiarata falsa). A quella effettiva è migliore lo scatto di Milan, ma ai 2500 metri inizia la rimonta del campione di Verbania che nel finale aumenta il ritmo frantumando un altro record. E' il quinto titolo iridato su pista per TopGanna, Milan deve invece "accontentarsi" dell'argento.