Mondiali, Viviani bis! E' ancora oro nell'eliminazione

PARIGI (Francia) - Elia Viviani d'oro! E' bis mondiale per l'azzurro, dopo quello ottenuto a Roubaix nel 2021, che si conferma ancora una volta campione iridato nella prova a eliminazione. A Parigi, il 33enne veneto chiude davanti all'argento del neozelandese Strong e al bronzo del britannico Vernon. Ancora una gara perfetta per il campione del mondo che è stato attentissimo, concentratissimo in una prima parte di gara molto nervosa e poi esplosivo nel finale: nessun errore negli ultimi tre sprint con il sorpasso sul neozelandese nel penultimo rettilineo risultato decisivo.