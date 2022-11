Davide Rebellin è morto a 51 anni. Investito da un camion mentre si allenava

TORINO - Il mondo dello sport e del ciclismo in particolare è in lutto. Il 51enne Davide Rebellin è morto dopo essere stato travolto da un camion mentre si allenava. La tragedia è avvenuta questa mattina a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Il camionista non si sarebbe accorto dell'impatto, avvenuto per uscire dallo svincolo dell'autostrada, e ha proseguito la sua corsa dopo aver investito il ciclista, che sarebbe molto sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare l'autotrasportatore.